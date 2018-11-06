«Что за мелкий *** [пенис] с тобой?» Никто не знает соперника Мэйуэзера, а он хочет стать тараканом

Флойд Мэйуэзер – старый шоумен, который никогда не согласится на бой, если проиграет. Поэтому выбирает странных соперников, а реальные болельщики и файтеры потешаются над ним.

Но Флойду нужно знать, с кем он сразится в последний день 2018 года. Ниже – семь фактов о Тенсине Насукаве.

Начал карьеру кикбоксера в 13 лет

Уже в пять лет родители Тенсина взяли малыша в класс карате. По замыслу его отца Хироюки, мальчик уже в таком возрасте должен был понять духовные и психологические преимущества боевых искусств – честь, дисциплину, уважение, концентрацию.

В 13 он вышел в ринг против действующего чемпиона, который был старше на год, и победил решением судей.

«Он выигрывал не только по любителям, но и делал это стильно, – сказал тренер и эксперт Стивен Райт. – Тенсин мог победить только приемами из кикбоксинга, а мог сделать что-то, что увидел в фильме, и в совершенстве применить это против соперника». В любительской карьере Насукава за два года уступил лишь в пяти боях. А выиграл в остальных 99.

Никому не проигрывал уже 31 бой

Японец перешел в профессионалы уже в 15 и бешено переживал перед первым поединком. «Я был комком нервов, – вспоминал Тенсин в интервью Bleacher Report. – На разминке не попадал правильно по лапам, не мог нормально двигаться, а время боя подходило все сильнее. Хорошо помню, что был не в состоянии драться. Но когда вышел на ринг, тут же расслабился. Тогда понял, что все проходит, когда загораются огни и звучит гонг».

Он действительно зря переживал – соперник ушел в нокаут в первом же раунде. За четыре года Насукава так никому не проиграл, за это время уработал 27 противников и взял четыре титула. В 2016-м Тенсин занялся смешанными единоборствами и параллельно с карьерой в кикбоксинге выиграл четыре поединка в ММА.

Мощно тушит свет

Слава к японцу пришла в 2016-м. Он бился против тайского кикбоксера Ванчалонга и эффектно вырубил его за 2 минуты 22 секунды. Насукава включил четкую вертушку и прописал сопернику с ноги в челюсть. Конечно, таец отключился и принес Тенсину нокаут.

Уже выходил в ринг с боксером

Через два месяца после идеального КО Ванчалонгу Насукава снова дрался с тайцем – бывшим чемпионом мира по боксу в наилегчайшем весе по версии IBF. С Амнатом Руенроенгом пришлось повозиться, но в четвертом раунде Тенсин поймал его и тоже отправил в нокаут. Махались, кстати, по правилам кикбоксинга.

Верит в инопланетян и хотел бы стать тараканом

В марте 2017-го Тенсин попал под обстрел сайта Mixedmartialarts.com – журналисты задали ему 10 максимально глупых вопросов, которые напоминали школьные анкеты. На вопрос «Каким животным вы хотели бы стать?» японец ответил, что тараканом. «Их способность к выживанию невероятно сильна», – пояснил Насукава. Также в анкете боец сказал, что верит в пришельцев. «Определенно за пределами Земли есть жизнь. Верю, что инопланетяне были здесь до нас», – сказал он.

Попал под троллинг Конора

Конор – Насукава / МэйуэзерInstagram

Конечно, Конор Макгрегор не прошел мимо следующего поединка обидчика. Чтобы унизить Флойда, ирландец переключился на Насукаву. «Что за ***** [ерунда] здесь происходит? – прокомментировал Макгрегор совместный снимок бойцов на пресс-конференции. – Что за мелкий *** [половой орган] рядом с тобой? Какое-то безумие. Похоже на что-то вроде «Часа пик 5», Крис Такер и Джеки гребаный Чан. Просто ********** [восхитительно]», – написал Конор в инстаграме.

Вырубит Флойда одним ударом

На пресс-конференции, посвященной бою, Тенсин пообещал выиграть нокаутом. «Это было неожиданное предложение, но я без колебаний согласился. Мне плевать, какие будут правила. Хочу стать тем, кто изменит историю. Сделаю это вот этими кулаками. Один удар – вот увидите», – пригрозил американцу Насукава.

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