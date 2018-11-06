Менеджер Хабиба Али Абдельазиз: «По контракту с UFC Нурмагомедову осталось провести один бой»

Менеджер дагестанского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз стал гостем подкаста инсайдера ESPN Ариэля Хельвани.

Абдельазиз заявил ведущему, что у Хабиба заканчивается действующий контракт с UFC. По соглашению Нурмагомедову осталось провести один бой в промоушене.

Также неизвестно, что случится с чемпионским поясом, которым владеет Хабиб. В комментариях к твиту редактора TSN Sports Аарона Бронстетера заметили, что в соглашении дагестанца с промоушеном есть пункт о титуле. По этому условию боец не может стать свободным агентом, если владеет поясом.

Глава организации Дэйна Уайт пока никак не прокомментировал эту информацию.

Нурмагомедов стал победителем UFC в легком весе в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой.

В октябре Хабиб защитил титул в схватке с ирландцем Конором Макгрегором.

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