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Менеджер Хабиба Али Абдельазиз: «По контракту с UFC Нурмагомедову осталось провести один бой»

Менеджер Хабиба: «По контракту с UFC Нурмагомедову осталось провести один бой»
Eurosport

41 мин. назад

Все, конец эпохи?

Менеджер дагестанского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз стал гостем подкаста инсайдера ESPN Ариэля Хельвани.

Абдельазиз заявил ведущему, что у Хабиба заканчивается действующий контракт с UFC. По соглашению Нурмагомедову осталось провести один бой в промоушене.

Также неизвестно, что случится с чемпионским поясом, которым владеет Хабиб. В комментариях к твиту редактора TSN Sports Аарона Бронстетера заметили, что в соглашении дагестанца с промоушеном есть пункт о титуле. По этому условию боец не может стать свободным агентом, если владеет поясом.

Глава организации Дэйна Уайт пока никак не прокомментировал эту информацию.

  • Нурмагомедов стал победителем UFC в легком весе в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой.
  • В октябре Хабиб защитил титул в схватке с ирландцем Конором Макгрегором.

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