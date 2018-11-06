ТАСС

Хабиб Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана

Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана
Eurosport

50 мин. назад

Первая медаль Хабиба с 2011 года.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана – орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов получил медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан».

Как сообщает ТАСС, награды Нурмагомедовым вручил глава Дагестана Владимир Васильев. «Хабиб – гордость Дагестана, гордость России. Сейчас самым популярным, наверное, у нас в России становится головной убор – папаха. Спасибо большое», – приводит источник слова Васильева.

«Недавно я про себя думал, что давно медали не получал. Потому что последняя медаль у меня была в 2011 году на Кубке мира. После этого по профессионалам только выступал, и победы там идут в официальный зачет, дают деньги, но медалей не было. Очень рад, что такую высокую награду вручили и оценили», – сказал младший Нурмагомедов.

  • Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» – высшая награда республики за выдающиеся заслуги в сферах социально-экономического развития региона, науки, культуры, искусства, спорта, за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами.
  • 7 октября Хабиб победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в MMA.

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