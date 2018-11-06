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Соперник Флойда: «Конор, я отомщу за ваше поражение. Пожалуйста, посмотрите мой бой»

Соперник Флойда: «Конор, я отомщу за ваше поражение. Пожалуйста, посмотрите мой бой»
Eurosport

51 мин. назад

У этого 20-летнего щегла серьезный настрой.

Японский кикбоксер Тенсин Насукава ответил ирландцу Конору Макгрегору, который посмеялся над ним, назвав его Джеки Чаном.

«Здравствуйте, мистер Макгрегор. Меня зовут Тенсин Насукава. Я не Джеки Чан. Обещаю отомстить за ваше поражение, поэтому, пожалуйста, посмотрите мой бой [против Флойда Мэйуэзера]», – написал Насукава в твиттере.

Бой между 41-летним Мэйуэзером и 20-летним Насукавой пройдет 31 декабря на «Сайтама Супер Арене» в агломерации Большого Токио.

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  • И Насукава, и Мэйуэзер – непобедимые бойцы. На счету японца 27 побед в 27 поединках по правилам кикбоксинга, на счету американца – 50 побед из 50 по правилам бокса.

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