Соперник Флойда: «Конор, я отомщу за ваше поражение. Пожалуйста, посмотрите мой бой»

Японский кикбоксер Тенсин Насукава ответил ирландцу Конору Макгрегору, который посмеялся над ним, назвав его Джеки Чаном.

«Здравствуйте, мистер Макгрегор. Меня зовут Тенсин Насукава. Я не Джеки Чан. Обещаю отомстить за ваше поражение, поэтому, пожалуйста, посмотрите мой бой [против Флойда Мэйуэзера]», – написал Насукава в твиттере.

Бой между 41-летним Мэйуэзером и 20-летним Насукавой пройдет 31 декабря на «Сайтама Супер Арене» в агломерации Большого Токио.

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И Насукава, и Мэйуэзер – непобедимые бойцы. На счету японца 27 побед в 27 поединках по правилам кикбоксинга, на счету американца – 50 побед из 50 по правилам бокса.

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