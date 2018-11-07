Флойд Мэйуэзер получит за первый бой с Тенсином Насукавой в ММА 88 млн долларов

Экс-чемпион мира по боксу в средней весовой категории Флойд Мэйуэзер получит солидный гонорар за дебют в MMA.

Ожидается, что японский промоушен Rizin заплатит американцу за бой с Тенсином Насукавой 88 миллионов долларов. Мэйуэзер гарантированно получит 62 миллиона долларов, еще 26 он заработает как процент от продажи трансляций par-per-view. Об этом пишет японский сайт Tokyo-sports.co.jp.

Раньше Флойд просил у промоутеров обязательный чек в размере 100 миллионов долларов, а также часть дохода от платных трансляций. Так было в боях против Конора Макгрегора и Мэнни Пакьяо.

Мэйуэзер дебютирует в смешанных единоборствах 31 декабря. В Японии он сразится с местным кикбоксером Тенсином Насукавой. Правила, по которым соперники будут биться, еще не определены.

Флойд выиграл все 50 боксерских поединков, в которых участвовал.

«Что за мелкий *** [пенис] с тобой?» Никто не знает соперника Мэйуэзера, а он хочет стать тараканом