Глава Дагестана Владимир Васильев предложил бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову стать своим помощником

Глава республики Дагестан Владимир Васильев предложил бойцу смешанного стиля, чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову стать своим помощником.

«Да, но это мы будем обсуждать при следующей встрече, [которая] у нас скоро будет», – подтвердил агентству ТАСС Хабиб.

Нурмагомедов получил предложение от Васильева на награждении орденом «За заслуги перед республикой Дагестан».

«В моем понимании Хабиб уже давно стал политиком. Давайте подумаем, как мы можем взаимодействовать в интересах народа Дагестана, в интересах нашей России и в интересах спорта, которому вы посвятили всю жизнь», – отметил руководитель республики.

О том, в какой сфере предположительно будет помогать Васильеву Нурмагомедов, не уточняется.

Кроме Хабиба награду от главы Дагестана также получил отец бойца Абдулманап. Ему вручили медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан».

7 октября Нурмагомедов-младший защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора.

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