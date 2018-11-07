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Мирзаев – о конфликте с Хабибом: «Были претензии, но больше не будем комментировать друг друга»
Расул и Хабиб, видимо, не друзья, но больше и не враги.
Боец смешанного стиля Расул Мирзаев прокомментировал конфликт с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Просто два мужика встретились, пообщались, дали по рукам и разошлись. А прочие домыслы пошли из-за публики, которой нужен хайп, которой нужно создавать негативную атмосферу между бойцами.
В чем суть конфликта? Были претензии у обеих сторон. Мы просто поговорили, дали по рукам и условились, что больше не будем комментировать друг друга», – сказал Мирзаев в интервью Sport24.
- В апреле 2018 года Расул снялся с турнира ACB 86. Медиа связали его неучастие с дракой с кем-то из команды Хабиба Нурмагомедова.
- Чуть ранее одной из версий нападения на Мирзаева в декабре 2016 года называли открытый конфликт с другом Хабиба Камилем Аллахвердиевым.
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