Мирзаев – о конфликте с Хабибом: «Были претензии, но больше не будем комментировать друг друга»

Боец смешанного стиля Расул Мирзаев прокомментировал конфликт с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Просто два мужика встретились, пообщались, дали по рукам и разошлись. А прочие домыслы пошли из-за публики, которой нужен хайп, которой нужно создавать негативную атмосферу между бойцами.

В чем суть конфликта? Были претензии у обеих сторон. Мы просто поговорили, дали по рукам и условились, что больше не будем комментировать друг друга», – сказал Мирзаев в интервью Sport24.

В апреле 2018 года Расул снялся с турнира ACB 86. Медиа связали его неучастие с дракой с кем-то из команды Хабиба Нурмагомедова.

Чуть ранее одной из версий нападения на Мирзаева в декабре 2016 года называли открытый конфликт с другом Хабиба Камилем Аллахвердиевым.

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