Менеджер Нурмагомедова: «Хочу разбить лицо Макгрегору. Он так и остался проституткой»

ММА-журналист взял огненное интервью у менеджера российского бойца – Али Абдель-Азиза.

«Хочу врезать Макгрегору по носу и разбить ему лицо за слова в адрес меня и моей семьи. Хабиб отомстил ему, но не я. Конор Макгрегор изменил игру в плане промоушена, но он остается проституткой. И вообще, он уже был бы мертв, если бы тогда в октагоне не оказалось Херба Дина (судья боя UFC 229).

Если бы Артем Лобов (спарринг-партнер Макгрегора) не был другом Конора, ирландца не было бы в UFC. Парни вроде Макгрегора или Мэйуэзера – ненастоящие бойцы», – рассказал Абдель-Азиз вс журналистом Ариэлем Хелвайни на Youtube.

Стычка Конора Макгрегора и Абдель-Азиза перед боем за титул чемпиона UFC в легком весе.

Хабиб Нурмагомедов в октябре защитил пояс чемпиона, покончив с ирландцем в четвертом раунде боя.

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