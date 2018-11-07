Getty Images
Менеджер Нурмагомедова: «Хочу разбить лицо Макгрегору. Он так и остался проституткой»
Жажда мести все еще велика.
ММА-журналист взял огненное интервью у менеджера российского бойца – Али Абдель-Азиза.
«Хочу врезать Макгрегору по носу и разбить ему лицо за слова в адрес меня и моей семьи. Хабиб отомстил ему, но не я. Конор Макгрегор изменил игру в плане промоушена, но он остается проституткой. И вообще, он уже был бы мертв, если бы тогда в октагоне не оказалось Херба Дина (судья боя UFC 229).
Если бы Артем Лобов (спарринг-партнер Макгрегора) не был другом Конора, ирландца не было бы в UFC. Парни вроде Макгрегора или Мэйуэзера – ненастоящие бойцы», – рассказал Абдель-Азиз в
с журналистом Ариэлем Хелвайни на Youtube.
Стычка Конора Макгрегора и Абдель-Азиза перед боем за титул чемпиона UFC в легком весе.
- Хабиб Нурмагомедов в октябре защитил пояс чемпиона, покончив с ирландцем в четвертом раунде боя.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте