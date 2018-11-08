«Мне сказали, это выставочный бой для богачей». Флойд Мэйуэзер объявил, что не будет драться в ММА

Экс-чемпион мира по боксу в первом среднем весе Флойд Мэйуэзер заявил, что не начнет карьеру в смешанных единоборствах.

«Во-первых, хочу прояснить, что я, Флойд Мэйуэзер, никогда не соглашался на официальный поединок с Тенсином Насукавой. На самом деле, при всем к нему уважении, я ничего не слышал о нем до недавней поездки в Японию.

Меня просили принять участие в девятиминутном выставочном бое из трех раундов с соперником, которого выберет промоушен Rizin. Изначально Брент Джонсон из One Entertainment сказал, что это будет неофициальный поединок для небольшой группы состоятельных зрителей и за очень большой гонорар.

Ранее выставочный бой представляли как что-то особенное исключительно для развлекательных целей без включения в официальный протокол и трансляций по ТВ. Когда я прилетел на пресс-конференцию, моей команде сказали, что событие будет абсолютно другим, и нам пришлось немедленно все прекратить.

Приношу искренние извинения моим поклонникам за введшую в заблуждение информацию, которую объявили на пресс-конференции. Могу заверить, что также был ошеломлен договоренностями, сделанными без моего ведома и одобрения. Я не решился создавать огромную панику ради тех немногих фанатов, прилетевших со всех концов света, чтобы посетить эту пресс-конференцию. Я боролся с тем, что было сказано, и за это прошу прощения.

Я – закончивший карьеру боксер, который зарабатывает беспрецедентные деньги по всему миру за рекламные появления, мотивационные выступления и небольшие выставочные бои», – написал Мэйуэзер в инстаграме.

Ранее японский промоушен Rizin объявил, что американец 31 декабря встретится в октагоне с кикбоксером Тенсином Насукавой.

Мэйуэзер завершил карьеру непобежденным с результатом 50-0 после технического нокаута Конору Макгрегору в 2017 году.

«Что за мелкий *** [пенис] с тобой?» Никто не знает соперника Мэйуэзера, а он хочет стать тараканом

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