«Гостей он встречает лучше всех». Хабиб приехал к Кадырову с чемпионским поясом UFC
И заявил, что будет брать с Рамзана Ахматовича пример.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов приехал в гости к лидеру Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
«Заехал в гости к Рамзану Ахматовичу, а гостей он встречает лучше всех, остается брать только пример», – написал Нурмагомедов в инстаграме.
- В прошедшем октябре Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора.
- Следующий соперник Хабиба в UFC пока неизвестен.
- Хабиб выиграл все 27 боев в ММА.
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