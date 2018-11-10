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«Гостей он встречает лучше всех». Хабиб приехал к Кадырову с чемпионским поясом UFC

«Гостей он встречает лучше всех». Хабиб приехал к Кадырову с чемпионским поясом UFC
Eurosport

1 час назад

И заявил, что будет брать с Рамзана Ахматовича пример.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов приехал в гости к лидеру Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

«Заехал в гости к Рамзану Ахматовичу, а гостей он встречает лучше всех, остается брать только пример», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

  • В прошедшем октябре Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора.
  • Следующий соперник Хабиба в UFC пока неизвестен.
  • Хабиб выиграл все 27 боев в ММА.

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