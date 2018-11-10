В музее мадам Тюссо появилась восковая статуя Конора Макгрегора
Ирландец встал в ряд с Месси и Криштиану.
В музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась восковая фигура бойца UFC Конора Макгрегора.
Скульптура ирландца была установлена в спортивном отделе музея – там же, где находятся фигуры Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Мухаммеда Али и других выдающихся спортсменов.
Макгрегор – второй боец UFC, чья фигура появилась в музее мадам Тюссо. Первым был американец Чак Лидделл.
- В прошедшем октябре Конор уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229.
- Чемпионский пояс UFC в легком весе остался у Нурмагомедова.
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