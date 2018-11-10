В музее мадам Тюссо появилась восковая статуя Конора Макгрегора

В музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась восковая фигура бойца UFC Конора Макгрегора.

Скульптура ирландца была установлена в спортивном отделе музея – там же, где находятся фигуры Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Мухаммеда Али и других выдающихся спортсменов.

Макгрегор – второй боец UFC, чья фигура появилась в музее мадам Тюссо. Первым был американец Чак Лидделл.

В прошедшем октябре Конор уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229.

Чемпионский пояс UFC в легком весе остался у Нурмагомедова.

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