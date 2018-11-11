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Мексиканский боец отправил соперника локтем в глубокий нокаут за секунду до финальной сирены

Мексиканский боец отправил соперника локтем в глубокий нокаут за секунду до финальной сирены
Eurosport

1 час назад

Бадибэг!

Мексиканский боец Яир Родригес победил корейца Чан Сунчжуна на турнире UFC Fight Night 139, который проходил в Денвере.

Родригес нокаутировал Сунчжуна, больше известного под прозвищем «Корейский Зомби», в пятом раунде, когда до завершения боя оставалась одна секунда. По итогам четырех раундов «Корейский Зомби» вел исходя из решений двух судей со счетом 39-37, а третий судья посчитал, что пятый раунд будет решающим, и выставил счет 38-38.

В заключительном раунде Родригес не владел преимуществом, так что бой шел к победе «Корейского Зомби» – но за несколько секунд до сирены кореец неожиданно пошел вперед, провалился и пропустил удар локтем снизу.

  • После боя и Родригес, и Сунчжун были госпитализированы. Яир еще в первом раунде травмировал ногу.
  • Поединок Родригес – Сунчжун был признан боем вечера. Бойцы получили премию в размере 50 тысяч долларов каждому.
  • Родригес также получил премию в размере 50 тысяч долларов за перфоманс вечера.

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