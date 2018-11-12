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«Один из самых сумасшедших боев». Уайт выложил фото «Корейского Зомби» и Родригеса из общей палаты

«Один из самых сумасшедших боев». Уайт выложил фото «Корейского Зомби» и Родригеса из общей палаты
Eurosport

1 час назад

Это было настоящее мясо.

Глава UFC Дэйна Уайт остался в восторге от поединка между мексиканцем Яиром Родригесом и корейцем Чан Сунчжуном.

«Так круто! Если вы пропустили бой между «Корейским Зомби» и Родригесом, то вы пропустили один из самых сумасшедших поединков в истории с невообразимым, невероятным финалом. Мое огромное уважение этим двум парням. Я очень сильно люблю этот чертов вид спорта», – написал Уайт в инстаграме.

  • «Корейский Зомби» – имя, под которым широкой публике известен Сунчжун.
  • Родригес нокаутировал Сунчжуна за секунду до финальной сирены. Видео этой жести можно посмотреть прямо вот тут.

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