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Rizin продолжает переговоры с Флойдом Мэйуэзером на предмет поединка с Тенсином Насукавой
Возможно, стороны все же придут к соглашению.
MMA-промоушен Rizin продолжает переговоры с американским боксером Флойдом Мэйуэзером по поводу боя против японского кикбоксера Тенсина Насукавы.
«Президент Rizin Нобуюки Сакакибара в настоящее время ведет переговоры по поводу поединка на основе первоначального контракта между нашей организацией и мистером Мэйуэзером. Мы надеемся, что на следующей неделе ситуация прояснится.
Мы бы хотели выпустить официальное объявление прямо сейчас, но, к сожалению, пока не можем этого сделать. Таким образом, настоящее объявление будет касаться только текущей ситуации. С грустью сообщаем, что нам понадобится больше времени.
Мы еще раз приносим извинения за путаницу и беспокойство», – говорится в заявлении Rizin, опубликованном на сайте Boxingscene.
- 5 октября Rizin объявил, что поединок между Мэйуэзером и Насукавой пройдет 31 декабря.
- Через несколько дней прославленный американский боксер опроверг эту информацию.
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