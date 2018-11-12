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Rizin продолжает переговоры с Флойдом Мэйуэзером на предмет поединка с Тенсином Насукавой

Rizin продолжает переговоры с Мэйуэзером на предмет поединка с Насукавой
Eurosport

44 мин. назад

Возможно, стороны все же придут к соглашению.

MMA-промоушен Rizin продолжает переговоры с американским боксером Флойдом Мэйуэзером по поводу боя против японского кикбоксера Тенсина Насукавы.

«Президент Rizin Нобуюки Сакакибара в настоящее время ведет переговоры по поводу поединка на основе первоначального контракта между нашей организацией и мистером Мэйуэзером. Мы надеемся, что на следующей неделе ситуация прояснится.

Мы бы хотели выпустить официальное объявление прямо сейчас, но, к сожалению, пока не можем этого сделать. Таким образом, настоящее объявление будет касаться только текущей ситуации. С грустью сообщаем, что нам понадобится больше времени.

Мы еще раз приносим извинения за путаницу и беспокойство», – говорится в заявлении Rizin, опубликованном на сайте Boxingscene.

  • 5 октября Rizin объявил, что поединок между Мэйуэзером и Насукавой пройдет 31 декабря.
  • Через несколько дней прославленный американский боксер опроверг эту информацию.

«Что за мелкий *** [пенис] с тобой?» Никто не знает соперника Мэйуэзера, а он хочет стать тараканом

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