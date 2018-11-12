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UFC без объяснений отменил поединок бойца, который, возможно, участвовал в атаке на Макгрегора

UFC без объяснений отменил поединок бойца, который, возможно, участвовал в атаке на Макгрегора
Eurosport

1 час назад

Как-то так.

Российский боец Ислам Махачев не выступит на турнире UFC 233 в Анахайме (штат Калифорния, США). Бой Махачева против бразильца Франсиско Тринальдо отменен.

«Насчет этого боя я сам не понял, что произошло. В UFC сами назначали и сами отменили этот поединок, никаких официальных бумаг я не подписывал. Планирую подраться где-то в феврале с соперником из топ-15, как и обещал Дэйна Уайт», – написал Махачев на странице «Вконтакте».

Возможно, Махачева не допустили до поединка из-за участия в потасовке после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором на UFC 229.

  • Турнир UFC 233 пройдет 27 января 2019 года.
  • Соперником Тринальдо станет американец Александр Эрнандес.

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