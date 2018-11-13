«Всегда вижу его лицо, ложась спать». Боец MMA насиловал жертву пистолетом и получил пожизненное

– Молодая девушка, 19 лет, в рождественскую ночь-1990 едет домой в один из этих большущих жилых комплексов на Брукхерст. Она припарковалась под навесом. И тут два парня зажали девушку прямо там. Они схватили ее. Швырнули в машину. Отъехали недалеко… Один из них сказал: «Это Рождество. Твой счастливый день».

– Ужас какой.

– Да, ужас. И тест ДНК показывает, что это сказал ты.

Так выглядел диалог детективов с бойцом ММА, рестлером, киноактером Джо Соном в 2008 году. За несколько минут до этого Джо раздраженно просил копов найти его в википедии – Сон ленился пересказывать все заслуги. Но полицейские уже нашли чуть больше достижений, чем ему хотелось.

Джо родился в Южной Корее, но еще ребенком эмигрировал вместе с семьей в США. В Калифорнии Сон занялся боевыми искусствами – в основном, кикбоксингом. В 1994-м в 24 года он дебютировал в UFC 4. В протоколе о Джо писали, что он обладатель черного пояса по тхэквондо и основатель стиля «Joe Son Do» (игра слов, вроде «Джо Сон делает/имеет кого-либо»). Этот бой вошел в историю как единственный, вызвавший физическую боль у зрителей.

Джо встречался с Китом Хокни. На второй минуте первого раунда Сону повезло – он провел прием на скручивание шеи. Его называют приемом против упрямых бойцов. И Хокни действительно заупрямился. Сначала Кит отсушил ногу соперника, которой Сон прикрывал пах, а потом за 12 секунд шесть раз пробил по яйцам Джо прямыми ударами кулаком, вырвался из захвата и выиграл бой. От видео матча у любого мужчины рефлекторно напряжется нижняя часть живота.

Дальнейшая карьера превратилась в помойку – Джо закончил выступления в MMA с рекордом 0-4. Он больше запомнился хамскими выходками в октагоне, библейскими цитатами на пресс-конференциях и звоном яичек, а над стилем Joe Son Do потешались – это не манера боя, а просто способ получить по лицу.

Тогда Джо пошел в рестлинг – там хотя бы избивают не по-настоящему. Но и в постановочных боях кореец провалился и никому не понравился. Менеджер из Сона тоже не вышел: он уже появлялся в UFC 3 как секундант Кимо Лепольдо (10-8), но после провальной карьеры никто не хотел видеть Джо в команде.

К тому времени Джо попробовал себя актером: он изображал грушу для битья в сериале «Обоснованные сомнения» и фильме «Сильнейший удар». А в фильме «Дерево Джошуа» снимался рядом с Дольфом Лундгреном. Так же свирепого Джо видели в таких фильмах категории С, как «Смертельный змей» и «Сильнейший удар 2». Но даже популярность файтингов в 90-е не помогла Сону – второсортные боевики смотрели только самые отмороженные. В итоге пиком актерской карьеры Джо стал суперхит «Остин Пауэрс: международный человек-загадка».

Здесь 100-килограммовый кореец показал себя во всей красе: швырнул ботинком в голову Майка Майерса, немного подушил его, получил вакуумной помпой по шарам (карма) и бутылкой шампанского по голове. Джо думал, что это начало карьеры, но оказалось, это был закат. Хотя главное шоу было только впереди.

В следующий раз о бойце услышали 16 мая 2008-го, хотя мало кто заинтересовался короткой заметкой в новостях. Как выяснилось, зря. Сона арестовали за мелкий вандализм – ему дали 60 дней тюрьмы, но Джо так хорошо себя вел, что заслужил УДО. Одним из условий досрочного освобождения было предоставление образцов ДНК. Правда, Джо почти сразу вернулся в тюрьму на 90 дней просто потому, что не сообщил постоянный адрес проживания. «Ничего, это временные трудности», – как всегда подумал бывший боец. Но к этому моменту полицейские уже получили анализ ДНК Сона, и у них глаза полезли на затылок.

18 августа Джо вызвали на допрос прямо из комьюнити-центра, где Сон красил заборчик. Расслабленный боец пришел в комнату, сел на стул и внезапно получил обвинение в групповом изнасиловании 20-летней давности.

В сочельник 1990 года 19-летняя девушка приехала домой и решила выгулять собаку. В полпервого ночи Сон подошел к ней на парковке, сказал, что заблудился, а потом достал пистолет, с помощью приятеля швырнул девушку в машину и увез. Несколько часов девушку пугали пистолетом, избивали, кусали, пинали. В итоге обвинение насчитало пять фактов изнасилования, два факта принудительной содомии, семь фактов орального насилия и один факт изнасилования предметом – Сон засунул дуло пистолета в вагину жертвы. Ее угрожали убить.

Спустя часы пыток девушке завязали на глазах ее собственные брюки и выбросили на дороге. На прощание Джо сказал: «Это рождество. Твой счастливый день». Девушка побежала к ближайшему дому, и люди вызвали полицию. С жертвы сняли побои и взяли образцы ДНК. Вряд ли спустя 20 лет кто-то предполагал, что насильника поймают. Сону грозило 275 лет тюрьмы. Но пока шел суд, срок давности преступления истек.

«Посттравматическое расстройство ежедневно со мной, поскольку я регулярно сталкиваюсь с триггерами, который спускают крючок. Я постоянно боюсь, что на меня нападут сзади. Мои эмоциональные шрамы кровоточат. Моя юность уничтожена – я заново училась ходить, видеть, слышать и уживаться с внешним миром. Все это стоило мне работы, учебы в колледже. Не говоря уже о том, что я чувствую, когда все вокруг празднуют Рождество. До сих пор вижу его лицо, ложась спать», – рассказывала девушка.

Но прокурор нашел способ упечь Джо в тюрьму – статью изменили на пытки, у которой срок давности дольше. В сентябре 2011-го суд назначил Сону пожизненное с правом на УДО. Но всего через две недели в тюрьме бывший боец убил сокамерника – эксперты установили, что зэк умер от ударов, которые свойственны кикбоксерам. В результате к пожизненному 40-летнего Джо Сона добавились еще 27 лет и остаток жизни в одиночке. Его должны были испепелить на электрическом стуле, но адвокат доказал, что Джо Сон – псих. В чем, собственно, никто не сомневался.

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