Хабиб Нурмагомедов анонсировал выход автобиографии «Khabib Time»

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов разнообразит твой круг чтения.

«Дорогие мои подписчики. Очень рад объявить о том, что моя автобиография «Khabib Time» готова и подписана в печать.

Мы работали над книгой 2 года. Когда начинали писать книгу с Зауром Курбановым, не были уверены, что через 2 года я буду бойцом, уже выигравшим титул чемпиона UFC и защитившим его в самом большом бою в истории MMA. Тогда многие говорили: зачем так рано книгу писать, для начала хоть стань чемпионом. В общем, критиков хватало, и, признаюсь это было рискованно, но, на данный момент, это книга имеет место быть, так скажем», – анонсировал Хабиб в инстаграме.

Боец презентует книгу 26 ноября на бизнес-форуме.

Хабиб – чемпион UFC в легком весе.

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