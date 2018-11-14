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Хабиб Нурмагомедов анонсировал выход автобиографии «Khabib Time»

Хабиб анонсировал выход автобиографии «Khabib Time»
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Многие главы вызовут особый интерес.

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов разнообразит твой круг чтения.

«Дорогие мои подписчики. Очень рад объявить о том, что моя автобиография «Khabib Time» готова и подписана в печать.

Мы работали над книгой 2 года. Когда начинали писать книгу с Зауром Курбановым, не были уверены, что через 2 года я буду бойцом, уже выигравшим титул чемпиона UFC и защитившим его в самом большом бою в истории MMA. Тогда многие говорили: зачем так рано книгу писать, для начала хоть стань чемпионом. В общем, критиков хватало, и, признаюсь это было рискованно, но, на данный момент, это книга имеет место быть, так скажем», – анонсировал Хабиб в инстаграме.

  • Боец презентует книгу 26 ноября на бизнес-форуме.
  • Хабиб – чемпион UFC в легком весе.
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