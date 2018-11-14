Комментатор UFC: «Дэйна Уайт сказал, что Тони Фергюсон – следующий соперник Хабиба Нурмагомедова»

Главный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о карьере американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона.

«Нет, нет, нет. Они не бросят Тони на произвол судьбы. UFC серьезно настроен по поводу Фергюсона. Дэйна Уайт даже сказал, что Тони – самый вероятный соперник для следующего боя Хабиба. После того поединка с Петтисом. Да хватит, ребят! Время пришло. Пора уже выпустить его. Он ****** [капец] какой крепкий.

Тони не проигрывал уже сколько там боев – 12? У него 11- или 12-матчевая победная серия против таких парней, как Эдсон Барбоза (поймал на удушающий Д’Арсе), Кевин Ли (треугольный захват), Петтис, Джош Томсон, Рафаэл дос Аньос, Ландо Ванната. Чуваки, Тони Фергюсон – ****** [чертов] зверь. И он даже близко не получает того внимания, которое заслуживает», – сказал комментатор и шоумен в подкасте The Joe Rogan Experience.

Фергюсон и Нурмагомедов должны были драться трижды.

В декабре 2015 года спортсмены могли встретиться в финале The Ultimate Fighter 22, но Хабиб снялся с боя из-за травмы.

В апреле 2016-го у Фергюсона были проблемы с легким, а в марте 2017-го дагестанца госпитализировали из-за экстренной сгонки веса.

Фергюсон – следующая цель Нурмагомедова в UFC. Он техничнее Хабиба и жестче Макгрегора