«С детства просил Всевышнего, чтобы я помог нуждающимся в Африке». Хабиб строит больницы в Нигерии

Дагестанский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов с благотворительной миссией прибыл в Нигерию.

«Хабиб помогает строить медицинские учреждения и чинить колодцы вокруг этой территории», – уточнила пресс-служба UFC.

«Я с детства мечтал и просил Всевышнего, чтоб Он мне дал возможность помочь нуждающимся в Африке. Алхамдулиллах Аллах ответил на мои Дуа. ИншаАллагь я вернусь сюда примерно через четыре месяца для открытия проектов, которые мы тут уже подметили. Пусть Всевышний сделает наши намерения искренними и по милости своей ведет нас всех в Рай», – написал в инстаграме Нурмагомедов.

Хабиб стал чемпионом UFC в легком весе в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой.

В октябре Нурмагомедов победил техническим нокаутом Конора Макгрегора и защитил титул.

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