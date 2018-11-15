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«С детства просил Всевышнего, чтобы я помог нуждающимся в Африке». Хабиб строит больницы в Нигерии

«С детства просил Всевышнего, чтобы я помог нуждающимся в Африке». Хабиб строит больницы в Нигерии
Eurosport

1 час назад

Неожиданные желания Нурмагомедова.

Дагестанский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов с благотворительной миссией прибыл в Нигерию.

«Хабиб помогает строить медицинские учреждения и чинить колодцы вокруг этой территории», – уточнила пресс-служба UFC.

«Я с детства мечтал и просил Всевышнего, чтоб Он мне дал возможность помочь нуждающимся в Африке. Алхамдулиллах Аллах ответил на мои Дуа. ИншаАллагь я вернусь сюда примерно через четыре месяца для открытия проектов, которые мы тут уже подметили. Пусть Всевышний сделает наши намерения искренними и по милости своей ведет нас всех в Рай», – написал в инстаграме Нурмагомедов.

  • Хабиб стал чемпионом UFC в легком весе в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой.
  • В октябре Нурмагомедов победил техническим нокаутом Конора Макгрегора и защитил титул.

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