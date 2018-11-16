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Боец на трясущихся ногах пришла на взвешивание и чуть не потеряла сознание из-за сушки

Боец на трясущихся ногах пришла на взвешивание и чуть не потеряла сознание из-за сушки
Eurosport

1 час назад

Жуткое зрелище.

В пятницу накануне большой ночи UFC в Аргентине одной из спортсменок резко стало нехорошо.

Это произошло 16 ноября на процедуре взвешивания. Американка Синтия Кальвилльо разделась за ширмой и с трудом переместилась к весам. Забравшись на аппарат, девушка, хмурясь, несколько раз едва не падала в обморок и еле подняла руки. Взвешивание спортсменка провалила – весы показали 53,5 кг, перевес составил чуть меньше одного килограмма.

  • Первый турнир под эгидой UFC пройдет в Аргентине в ночь с 17 на 18 ноября.
  • В карьере Синтии 6 побед и одно поражение.
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