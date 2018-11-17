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Мощный нокаут в MMA, от которого у бойца ноги превратились в веревочки

Мощный нокаут в MMA, от которого у бойца ноги превратились в веревочки
Eurosport

1 час назад

Вы тоже не устоите при просмотре.

В городе Коста-Меса в Калифорнии прошел ивент LFA 54.

В бою в среднем весе американец Мозес Муриетта сражался в октагоне с соотечественником Сайдайей Паркером. Во втором раунде Муриетта осыпал соперника ударами, Паркер откровенно поплыл и слабо отбивался от джебов Мозеса.

За 29 секунд до гонга Муриетта отлично попал двоечку по лицу Сайдайи и отправил его в нокаут. У Паркера сильно подкосились ноги и хлынула кровь из носа – мужчина после этих ударов сложился вдвое.

  • Муриетта был фаворитом поединка – до этого боя он выиграл восемь из девяти встреч. Статистика Сайдайи Паркера – 19-7.

Тух-тух, бам, тух-тух – краткое содержание теккеноподобного нокаута из ММА

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