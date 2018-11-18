Бойцу MMA хватило 11 секунд на впечатляющий нокаут с разворота

В калифорнийском городке Коста-Меса прошел ивент LFA 54.

В средней весовой категории встречались американцы Кэйлан Хилл и Андре Уокер. Перед боем Хилл пообещал репортеру AXS TV, что сделает «странное дерьмо с разворота», и не подкачал.

Уже в первом раунде Кэйлан высматривал момент для удара, припугнул его коротким джебом с левой руки, потом неожиданно резко развернулся и убрал Уокера тыльной стороной кулака.

Андре тут же рухнул в нокаут и отдал победу сопернику. Хилл прыгнул на клетку, начал празднование, но не удержался на ограждении, слез и потерял равновесие.

23-летний Хилл провел третий бой в профессиональной карьере, 2 предыдущих он тоже выиграл нокаутом в первых раундах.

В тот же вечер в том же промоушене случился другой впечатляющий нокаут. Мозес Муриетта так уработал Сайдайю Паркера, что у того сильно подкосились ноги при падении.

Боец на трясущихся ногах пришла на взвешивание и чуть не потеряла сознание из-за сушки