Абдулманап Нурмагомедов: «Бой Хабиба с Жоржем Сен-Пьером – то, о чем я всегда мечтал»

Отец и тренер бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап хотел бы увидеть поединок сына с канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Это как раз то противостояние, о котором я всегда мечтал, – сказал Абдулманап. – Сен-Пьер девять раз защищал чемпионский пояс и становился лучшим в двух весовых категориях.

Мы даже согласны выйти на бой с Сен-Пьером в промежуточном весе 74 кг. Можно 75, если, конечно, Сен-Пьеру будет комфортно в этом весе. Даже, возможно, пойдем в категорию 77 кг и подеремся с ним в лимите полусреднего веса, хоть это и не наша весовая категория», – заявил Нурмагомедов-старший в интервью «Известиям».

37-летний Сен-Пьер не выходил в октагон с ноября 2017-го, когда он победил Майкла Бислинга и завоевал пояс чемпиона UFC в среднем весе. Это лучший вариант для Хабиба – доказано.

Нурмагомедов завоевал титул промоушена в категории до 70,3 кг в поединке против Эла Яквинты и отстоял его в бою с Конором Макгрегором.

Отец Хабиба: «Нам интересен бой с Конором по правилам бокса»

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