Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов – Рою Джонсу-младшему: «Не хочу драться с тобой, брат»

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поболтал по фейстайму с гражданином России, экс-чемпионом мира по боксу Роем Джонсом-младшим.

«О чем ты хочешь поговорить? По делу или хочешь подраться? Хочешь подраться, брат?» – спросил Хабиб Джонса, после чего оба спортсмена весело рассмеялись.

«Не хочу драться с тобой, брат, нет», – уверил приятеля Нурмагомедов.

Хабиб – действующий чемпион UFC в легком весе. Он получил пояс после победы на Элом Яквинтой и защитил его в поединке с Конором Макгрегором.

49-летний Джонс – олимпийский чемпион по боксу-1988 и абсолютный чемпион мира в полусреднем весе. Он получил российское гражданство в сентябре 2015 года.

Бокс Конора и Хабиба – шикарная идея. Шансы равны, а денег и славы будет еще больше