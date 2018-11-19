«Какую пользу они приносят нашему обществу?» Хабиб выступил за закрытие ночных клубов в Дагестане

Чемпион UFC в легком весе беспокоится о соотечественниках.

Хабиб Нурмагомедов выложил в инстаграме видеообращение члена Общественной палаты дагестанской республики Эльдара Иразиева: «Мы, жители Дагестана, сегодня проснулись с плохой новостью: в ночном клубе в Махачкале убили молодого парня. Видный, симпатичный – и вот так получилось.

Я хотел бы обратиться, пользуясь случаем, ко всем владельцам ночных клубов Дагестана. Многих из вас я знаю вживую, у нас довольно хорошие отношения. И должен сказать, что вы приятные, хорошие люди в жизни, отзывчивые, добрые. Но оставьте вы это грязное дело. Это ж не первое убийство, перестрелка, поножовщина. И вот эти грязные деньги вы несете в семью, потом кормите своих детей. Это неправильно.

Давайте откроем там детский клуб. Сменим детским смехом плач матерей. Уже не первая мама плачет после ваших клубов. Вы деньги зарабатываете, а другие страдают. Алкоголь рекою, развратные женщины. В итоге перестрелка, драка и так далее».

«Полностью поддерживаю Эльдара Иразиева. Вопрос моим землякам: какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы?» – прокомментировал Хабиб обращение общественного деятеля.

На этом гуманитарная миссия Хабиба не исчерпывается: например, боец строит больницы в Нигерии.

И выпускает автобиографию «Khabib Time».

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