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Помнишь иранского Халка размером с поезд? Он ушел в ММА и подерется с верзилой из фильма Kingsman

Помнишь иранского Халка размером с поезд? Он ушел в ММА и подерется с верзилой из фильма Kingsman
Eurosport

49 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

300 кг на ринге.

Будут ли ждать бой фанаты Marvel?

По информации Sport Bible, британский бодибилдер и актер Мартин Форд подлисал контракт с польским промоушеном ММА (KSW) и проведет дебютный бой против Саджада Гариби – 150-килограммового тяжелоатлета по прозвищу Иранский Халк. Форда называют Самым страшным человеком на Земле – англичанин тоже весит около 150 кг при двухметровом росте.

«Я очень азартен и люблю ставить перед собой челленджи. Только я глуповат, не правда ли? Я всегда следил за собой профессионально, – насколько это возможно – потому что вижу, что подаю пример младшему поколению. Конор Макгрегор, например, – великий боец. Но когда вокруг тебя разворачивается такая история... Надо нести большую ответственность за свои поступки», – рассказал Мартин в интервью LADbible.

Халк (слева) и Мартин (справа).

Этот дядя съест тебя и все, что ты любишь. В 2016-м отважный Халк заявил, что готов записаться добровольцем в иранские войска, чтобы сражаться против ИГИЛ.

С Фордом тоже лучше не шутить. Тем не менее, до одной травмы этот мужчина мечтал быть профессиональным игроком в крикет.

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На 150 кг из Ирана
На 150 кг из Англии
  • Саджаду 26 лет. Это тоже будет его первый бой в ММА. Форду 36 лет.
  • В 2017-м Мартин сыграл в фильме «Kingsman: Золотое кольцо».

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