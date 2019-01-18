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Ронда Роузи озвучит Соню Блэйд в Mortal Kombat 11
Идеальный каст.
В очередной, 11-й части легендарного файтинга Mortal Kombat персонажа Сони Блэйд озвучит экс-чемпионка UFC и действующий рестлер Ронда Роузи.
В ролике-презентации Ронда рассказала, что давно фанатеет от серии Mortal Kombat и всю карьеру ассоциировала себя с персонажем Сони Блэйд, пытаясь ей подражать.
- В январе 2018-го Роузи подписала контракт с WWE. Сейчас она является чемпионкой в женском мировом рестлинге.
- Ронда – экс-чемпионка UFC в легчайшей весовой категории.
- Релиз MK11 состоится 23 апреля 2019. Новая часть файтинга будет доступна на ПК, Nintendo Switch, PS4 и Xbox One.
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