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«После такого боя я согласен на поединок с тобой». Конор Макгрегор принял вызов Дональда Серроне
Запасаемся сухариками – нас ждет грандиозный бой!
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор согласился на поединок с американцем Дональдом Серроне.
20 января Серроне техническим нокаутом победил Александра Эрнандеса и бросил вызов Макгрегору. «После такого боя я согласен на поединок с тобой. Мои поздравления», – ответил Конор.
- В последнем на данный момент поединке Макгрегор уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову.
- За долгую карьеру в MMA 35-летний Серроне потерпел 11 поражений и одержал 35 побед.
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