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«После такого боя я согласен на поединок с тобой». Конор Макгрегор принял вызов Дональда Серроне

«После такого боя я согласен на поединок с тобой». Конор принял вызов Серроне
Eurosport

18 ч. назад

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор согласился на поединок с американцем Дональдом Серроне.

20 января Серроне техническим нокаутом победил Александра Эрнандеса и бросил вызов Макгрегору. «После такого боя я согласен на поединок с тобой. Мои поздравления», – ответил Конор.

  • В последнем на данный момент поединке Макгрегор уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову.
  • За долгую карьеру в MMA 35-летний Серроне потерпел 11 поражений и одержал 35 побед.

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