В Дублине арестовали ирландского спортсмена по делу об изнасиловании. Возможно, это Конор Макгрегор

По данным издания Irish Times, в Дублине был задержан и допрошен неназванный спортсмен. Поводом к допросу послужило обращение в полицию со стороны женщины, которая обвинила спортсмена в сексуальном насилии.

Как отмечает источник, изначально жалобу в полицию подал знакомый женщины, после чего стражи порядка посетили предполагаемую жертву и поговорили с ней в неформальной обстановке. Затем женщину доставили в отделение по борьбе с сексуальным насилием, где у нее были взяты образцы судебно-медицинской экспертизы. Наконец, через несколько дней она лично обратилась в полицию с заявлением, утверждая, что подверглась насилию.

Допросив спортсмена, полиция с его согласия взяла у него образец ДНК. Сейчас мужчина отпущен на свободу без предъявления обвинений.

По неподтвержденной информации, спортсменом, которого допрашивала полиция, был боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. Единственное доказательство, которое есть на данный момент, – распечатка с ирландского телеканала RTE, появившаяся на реддите. Подлинность этого документа пока не установлена.

В октябре 2018 года Макгрегор уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229.

Следующим соперником Конора в UFC станет американец Дональд Серроне.

Уайт: «Макгрегор хочет вернуться и взять реванш у Хабиба»

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