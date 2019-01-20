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Хабиб – Уайту: «Не делай ерунды, сохрани наилегчайший дивизион. У этих парней есть семьи»
Прислушаются ли в UFC к совету чемпиона в легком весе? Скоро узнаем.
Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов призвал главу UFC Дэйну Уайта не отказываться от наилегчайшего дивизиона.
«Сохрани наилегчайший дивизион, Дэйна, не делай ерунды. У этих парней есть семьи, которым нужны деньги» – написал Нурмагомедов в твиттере.
- В воскресенье Генри Сехудо сохранил чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе, нокаутировав Ти Джея Диллашоу за 32 секунды.
- В наилегчайшем дивизионе бьются спортсмены весом до 57 кг. По слухам, UFC может закрыть этот дивизион.
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