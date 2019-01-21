Тренер Хабиба: «Нурмагомедов согласится на бой с Фергюсоном, если поступит предложение»

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что дагестанский боец согласится на поединок с Тони Фергюсоном, если ему поступит такое предложение.

«Я думаю, он мог бы закончить бой [с Конором] и раньше, но не стал этого делать. Он сражался с ним в стойке, чтобы показать – он не боится Конора, он может биться с ним в стойке. После третьего раунда я сказал ему: «Слушай, я знал, что ты собираешься побиться с ним в стойке, но сделай мне одолжение, вернись к нашему плану». Я сказал, что в третьем раунде Конор приблизился к нему, и этого нельзя снова допустить. Хабиб ответил: «Окей, тренер». И вы увидели, что было в четвертом раунде.

Если Дэйна [Уайт] говорит, что новым соперником Хабиба, вероятно, будет Тони Фергюсон, то здесь решать Хабибу. Я знаю Хабиба – он согласится на этот поединок, если ему поступит такое предложение.

Реванш с Конором? Об этом мы не говорили, но я думаю, что у Хабиба свои мысли на этот счет. Он считает, что Конор должен заслужить реванш. Хабиб не гонится за деньгами, его больше интересуют наследие и правильные поступки», – приводит слова Мендеса The Sun.

Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на турнире UFC 229 удушающим приемом в четвертом раунде.

Следующим соперником Конора в UFC стал американец Дональд Серроне. Новый оппонент Хабиба пока неизвестен.

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