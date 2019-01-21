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«Он – мой Майк Тайсон». Босс UFC облизывает Конора и недооценивает Хабиба

«Он – мой Майк Тайсон». Босс UFC облизывает Конора и недооценивает Хабиба
Павел Городницкий

16 ч. назад

Дэйна даже не скрывает равнодушия.

Три месяца назад Хабиб Нурмагомедов грохнул Конора, вылетел из октагона и спровоцировал главный скандал года в ММА. «Он прыгнул через чертову клетку как обезьяна», – ворчал хозяин UFC Дэйна Уайт, и это полнейшее лицемерие.

В том сумбурном махаче никто не пострадал (окей, пара фингалов для ребят из команды Хабиба), зато хайлайты драки разлетелись абсолютно повсюду. Хабиб сотворил грандиозную вещь – в очередной раз утвердил UFC в статусе самого отмороженного, зрелищного и безумного промоушена планеты. Круче рекламы не придумать – за такие шоу реально хочется платить.

Так что Уайт, который сидел перед камерами со скорбным видом, лишь имитировал печаль. Внутри он явно ликовал: Хабиб обеспечил UFC еще больше шума, интереса и проданных подписок. Проблема в том, что Дэйна никогда и ни за что не скажет: «Да, Нурмагомедов, ты красавчик». Функционер тупо не воспринимает дагестанца как бизнес-партнера.

Дэйна Уайт (справа) и Хабиб Нурмагомедов

Дэйна Уайт (справа) и Хабиб НурмагомедовGetty Images

Хабиб абсолютно неуправляем – он живет по принципам, которые непонятны Уайту. Скорее всего, босс UFC даже побаивается этого бойца, который может выкинуть что угодно. Нурмагомедова нельзя ни купить, ни приручить – он действительно пришел в промоушен драться, а не делать кэш. Поэтому Уайт понимает: сегодня Хабиб накинулся на шестерок из банды Конора, а завтра с такой же остервенелостью полезет на сенаторов UFC или других важных людей.

«Я не знал, умеет ли он драться и будет ли он чемпионом. Но я знал, что он будет звездой», – так Дэйна говорил про знакомство с Конором. О Хабибе у Уайта явно другие впечатления: дагестанец совсем не вписывается в американские представления о селебрити. Он постит странноватый контент в инстаграм, вечно ругается с кем-то вне пресс-конференций, а еще кривовато владеет трэштоком – Дэйну точно напрягает такое неканоничное поведение.

Смешнее всего станет, если сравнить то, как по-разному UFC помогала Хабибу и Конору в последние три месяца. Чемпиону не досталось почти никакой славы. Ему со скрипом выплатили гонорар, назвали обезьяной и предложили молча ждать решения атлетической комиссии. Зато лузера окутали заботой и вниманием: Макгрегора никто ни в чем не винит (хотя он тоже дрался после гонга), ему тщательно подбирают новых соперников, а его запрос о реванше с Хабибом Дэйна пообещал удовлетворить уже в 2019 году.

«Конор – мой Мохаммед Али, мой Майк Тайсон», – так звучали ласки Уайта в августе 2018-го, еще до знаменитого постукивания. После поражения ничего не изменилось: Дэйна старательно думает, как реанимировать карьеру ирландца, пока тот не потонул в вискаре собственного производства.

Дэйна Уайт, Конор Макгрегор

Дэйна Уайт, Конор МакгрегорGetty Images

На самом деле, подход UFC разочаровывает. Да, Хабиб один раз повел себя как дикарь, но есть сразу два нюанса. Во-первых, он с юности респектует этому промоушену и никогда не скрывал, что считает его важнейшим в мире – это к вопросу о лояльности. Во-вторых, Нурмагомедов при всем свободолюбии уважает традиции UFC. Он не только прогрессирует в трештоке (пусть и со спичрайтерами), но и постепенно меняет манеру с борцовской на ударную. Два последних боя (оба – титульные) Хабиб частично провел в стойке, прекрасно осознавая, что люди пришли смотреть на мощные панчи, а не на разборки в партере.

Поэтому, если ситуация не изменится, Хабибу нужно делать следующее. Сначала порвать Фергюсона (последний бой по контракту), а потом форсировать реванш с Конором, выбивать гору кэша, снова гасить Мака и уходить из промоушена королем.

Раз уж для UFC и Дэйны он никогда не станет ни Тайсоном, ни Али, придется побесить мистера Уайта вечным нулем в графе с поражениями.

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