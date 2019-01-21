«Он – мой Майк Тайсон». Босс UFC облизывает Конора и недооценивает Хабиба

Три месяца назад Хабиб Нурмагомедов грохнул Конора, вылетел из октагона и спровоцировал главный скандал года в ММА. «Он прыгнул через чертову клетку как обезьяна», – ворчал хозяин UFC Дэйна Уайт, и это полнейшее лицемерие.

В том сумбурном махаче никто не пострадал (окей, пара фингалов для ребят из команды Хабиба), зато хайлайты драки разлетелись абсолютно повсюду. Хабиб сотворил грандиозную вещь – в очередной раз утвердил UFC в статусе самого отмороженного, зрелищного и безумного промоушена планеты. Круче рекламы не придумать – за такие шоу реально хочется платить.

Так что Уайт, который сидел перед камерами со скорбным видом, лишь имитировал печаль. Внутри он явно ликовал: Хабиб обеспечил UFC еще больше шума, интереса и проданных подписок. Проблема в том, что Дэйна никогда и ни за что не скажет: «Да, Нурмагомедов, ты красавчик». Функционер тупо не воспринимает дагестанца как бизнес-партнера.

Дэйна Уайт (справа) и Хабиб НурмагомедовGetty Images

Хабиб абсолютно неуправляем – он живет по принципам, которые непонятны Уайту. Скорее всего, босс UFC даже побаивается этого бойца, который может выкинуть что угодно. Нурмагомедова нельзя ни купить, ни приручить – он действительно пришел в промоушен драться, а не делать кэш. Поэтому Уайт понимает: сегодня Хабиб накинулся на шестерок из банды Конора, а завтра с такой же остервенелостью полезет на сенаторов UFC или других важных людей.

«Я не знал, умеет ли он драться и будет ли он чемпионом. Но я знал, что он будет звездой», – так Дэйна говорил про знакомство с Конором. О Хабибе у Уайта явно другие впечатления: дагестанец совсем не вписывается в американские представления о селебрити. Он постит странноватый контент в инстаграм, вечно ругается с кем-то вне пресс-конференций, а еще кривовато владеет трэштоком – Дэйну точно напрягает такое неканоничное поведение.

Смешнее всего станет, если сравнить то, как по-разному UFC помогала Хабибу и Конору в последние три месяца. Чемпиону не досталось почти никакой славы. Ему со скрипом выплатили гонорар, назвали обезьяной и предложили молча ждать решения атлетической комиссии. Зато лузера окутали заботой и вниманием: Макгрегора никто ни в чем не винит (хотя он тоже дрался после гонга), ему тщательно подбирают новых соперников, а его запрос о реванше с Хабибом Дэйна пообещал удовлетворить уже в 2019 году.

«Конор – мой Мохаммед Али, мой Майк Тайсон», – так звучали ласки Уайта в августе 2018-го, еще до знаменитого постукивания. После поражения ничего не изменилось: Дэйна старательно думает, как реанимировать карьеру ирландца, пока тот не потонул в вискаре собственного производства.

Дэйна Уайт, Конор МакгрегорGetty Images

На самом деле, подход UFC разочаровывает. Да, Хабиб один раз повел себя как дикарь, но есть сразу два нюанса. Во-первых, он с юности респектует этому промоушену и никогда не скрывал, что считает его важнейшим в мире – это к вопросу о лояльности. Во-вторых, Нурмагомедов при всем свободолюбии уважает традиции UFC. Он не только прогрессирует в трештоке (пусть и со спичрайтерами), но и постепенно меняет манеру с борцовской на ударную. Два последних боя (оба – титульные) Хабиб частично провел в стойке, прекрасно осознавая, что люди пришли смотреть на мощные панчи, а не на разборки в партере.

Поэтому, если ситуация не изменится, Хабибу нужно делать следующее. Сначала порвать Фергюсона (последний бой по контракту), а потом форсировать реванш с Конором, выбивать гору кэша, снова гасить Мака и уходить из промоушена королем.

Раз уж для UFC и Дэйны он никогда не станет ни Тайсоном, ни Али, придется побесить мистера Уайта вечным нулем в графе с поражениями.

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