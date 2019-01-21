Хабиб Нурмагомедов о Нэйте Диасе: «Его побили все топовые бойцы, забудьте о нем»

Дагестанский боец ММА Хабиб Нурмагомедов вновь прошелся по Нэйту Диасу.

«Люди о нем забыли, поэтому он пытается отмечаться в медиа, задевать меня. Сколько раз он проигрывал – 11 или 12? Все топовые бойцы его побили: Рори Макдональд, Бен Хендерсон, Дос Аньос, Конор. Все его побили, так что забудьте о нем», – цитирует Хабиба BJ Penn.

В 2015 году Нэйт с братом подрался с Хабибом и командой в зрительном зале на турнире WSOF в Лас-Вегасе.

Хабиб – чемпион UFC в легком весе, он не проиграл ни одного из 27 боев.

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