«Сен-Пьер, Фергюсон, Мэйуэзер». Отец Хабиба подобрал сыну соперников под завершение карьеры
После таких боев можно и на покой.
Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап назвал трех бойцов, с которыми его сын встретится до завершения карьеры.
Нурмагомедов-старший выложил в инстаграме скриншот статьи с заголовком «Сен-Пьер, Фергюсон, Мэйуэзер. Три парня. А потом завершить карьеру и стать величайшим спортсменом в истории».
Под скриншотом отец Хабиба написал следующее: «Вы к этому как относитесь, уважаемые болельщики? После этих боев, я думаю, с нас достаточно».
- В последнем на данный момент поединке Хабиб выиграл у Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 229.
- Всего на счету Нурмагомедова 27 поединков в MMA (27 побед, 0 ничьих, 0 поражений).
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