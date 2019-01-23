Попавшийся на допинге боец UFC Фабрисио Вердум спас от смерти тонувшего ребенка

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум спас тонувшего мальчика.

Спортсмен вместе с семьей отдыхал на пляже в Калифорнии, когда заметил, что в воде тонут двое подростков. К ним уже приближалась служба безопасности, но Вердум не стал медлить и бросился на помощь самостоятельно.

«Я сказал жене, что пойду на помощь, а жена отговаривала меня – говорила, что это опасно. Но я увидел в воде две крошечные головки, которые кричали «Помогите!» Я побежал вперед спасателя и сказал ему забрать девочку, которая очень громко кричала. Я же подхватил мальчика, который уже терял сознание.

Мне удалось подхватить его, и мы поплыли к пляжу вдвоем. Затем на пляже мне помог один старый мужчина», – приводит слова Вердума MMA Fighting.

Жена бойца запечатлела на камеру последние моменты спасения:

Вердум провел 32 поединка в смешанных единоборствах (+23, =1, -8).

В сентябре прошлого года он сдал положительный допинг-тест на тренболон и был дисквалифицирован USADA на 2 года.

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