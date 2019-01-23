Конор Макгрегор попозировал в гладиаторском костюме, прихватив с собой копье и жену
Дональду Серроне уже страшно.
Жена бойца UFC Конора Макгрегора Ди Девлин вернулась в инстаграм после успешного завершения второй беременности и выложила фото с мужем.
Девлин опубликовала снимок, где Конор стоит в гладиаторском костюме, сжимая в руке копье. Сама Ди надела для фотосета белое платье и золотую повязку на голову.
- В октябре 2018 года Макгрегор уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229.
- Следующим соперником Конора в UFC станет американец Дональд Серроне.
Конор во второй раз стал отцом
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