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Комиссия Невады: Хабиб получил за бой с Макгрегором 5-6 млн долларов, 1 млн удержан NSAC

Комиссия Невады: Хабиб получил за бой с Макгрегором 5-6 млн долларов, 1 млн удержан NSAC
Eurosport

5 ч. назад

Точные цифры все же не уточняют.

В преддверии заседания Атлетической комиссии штата Невады (NSAC) по делу о массовой драке после боя за пояс чемпиона UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором ее председатель Энтони Марнелл рассказал, какой финансовый профит получил российский спортсмен от поединка.

Хабиб получил за бой от 5 до 6 миллионов долларов, цитирует Марнелла MMA Junkie, точные данные UFC не разглашает. Комиссия удерживает 50% от гарантированного гонорара Нурмагомедова за бой – он равняется 2 млн.

  • Заседание состоится во вторник 29 января.
  • Ранее Нурмагомедов сказал, что не намерен на него приезжать.

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