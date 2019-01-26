Бойцы MMA так возненавидели друг друга, что залили октагон реками крови
Ну и жесть.
В Z Promotions прошел титульный бой в полусреднем весе между канадцем Мэттом Дуаером и американцем Крисом Кертисом.
Поединок вышел настолько остервенелым, что в определенный момент ноги бойцов поехали по октагону из-за пролившейся на него крови. Пользователь, опубликовавший видео этого момента в твиттере, сравнил бой с местом преступления.
- По итогам пяти раундов победу в поединке судейским решением одержал Кертис.
- Теперь на счету Кертиса 20 побед и 9 поражений в смешанных единоборствах.
Рестлер оглох на одно ухо и проломил череп после неудачного прыжка с канатов на стол
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте