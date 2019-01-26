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Бойцы MMA так возненавидели друг друга, что залили октагон реками крови

Бойцы MMA так возненавидели друг друга, что залили октагон реками крови
Eurosport

1 час назад

Ну и жесть.

В Z Promotions прошел титульный бой в полусреднем весе между канадцем Мэттом Дуаером и американцем Крисом Кертисом.

Поединок вышел настолько остервенелым, что в определенный момент ноги бойцов поехали по октагону из-за пролившейся на него крови. Пользователь, опубликовавший видео этого момента в твиттере, сравнил бой с местом преступления.

  • По итогам пяти раундов победу в поединке судейским решением одержал Кертис.
  • Теперь на счету Кертиса 20 побед и 9 поражений в смешанных единоборствах.

Рестлер оглох на одно ухо и проломил череп после неудачного прыжка с канатов на стол

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