Бойцы MMA так возненавидели друг друга, что залили октагон реками крови

В Z Promotions прошел титульный бой в полусреднем весе между канадцем Мэттом Дуаером и американцем Крисом Кертисом.

Поединок вышел настолько остервенелым, что в определенный момент ноги бойцов поехали по октагону из-за пролившейся на него крови. Пользователь, опубликовавший видео этого момента в твиттере, сравнил бой с местом преступления.

По итогам пяти раундов победу в поединке судейским решением одержал Кертис.

Теперь на счету Кертиса 20 побед и 9 поражений в смешанных единоборствах.

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