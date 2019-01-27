Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator нокаутом на 35-й секунде
Возможно, это был последний бой Последнего императора.
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.
Бой, прошедший в Лос-Анджелесе, завершился нокаутом на 35-й секунде первого раунда.
- Это поражение стало шестым для 42-летнего Емельяненко при 38 победах в смешанных единоборствах.
- 35-летний Бейдер, который теперь владеет чемпионскими поясами в двух весовых категориях, одержал 27-ю победу при пяти поражениях.
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