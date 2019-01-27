Олег Тактаров: «Федор Емельяненко был не в себе. Что-то там со здоровьем»

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал поражение Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

«Федор был не в себе и не там. Заметил это еще на открытой тренировке. Что-то там со здоровьем. Не могу объяснить, но по глазам было видно, что он не там. У меня такое было, когда первый раз попал в нокаут. Нас напоили снотворным в Атланте. Там целая мафия работала. Я их называл кот Базилио и лиса Алиса. Один из нанятых для русских бойцов менеджеров устроил чаепитие за пару часов до шоу для сплочения команды. И вся команда заснула.

Я тогда помню: выхожу, а что-то не так. Вроде бы я тут, но на все наплевать. Мохаммед Али говорил об этом. Бывает, когда ты женщин 1,5 месяца не видел, когда молод, горяч, готов биться. В глазах огонь. А бывает, когда ты только недавно бой провел или заболел чем-то или вот как нас тогда отравили. Я просто увидел сейчас те же глаза, что тогда были у меня.

Понимаю, что Емельяненко сейчас пробитый боец, но все равно что-то тут не то. Какие-то проблемы со здоровьем. Мне кажется, надо было ему сниматься. Думал, Федор выиграет, был бы красивый уход. А сейчас... Ну, идея боя с Крокопом как вариант. Потому что 42 года и 35 – огромная разница. Такой разницы нет, если тебе 21 и 28, а после 39 уже все по-другому», – приводит слова Тактарова Sport24.

Емельяненко уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом на 35-й секунде поединка.

Всего на счету Федора 38 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах.

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