Емельяненко улетел в чудовищный нокаут за 35 секунд. Это конец карьеры

За два дня до боя с Райаном Бэйдером автор Sherdog Энтони Уокер дал инсайд: Федору стало плохо в гостинице, он хотел сняться, но все же выйдет в октагон. Новость потерялась в ленте и вообще показалась дешевым набросом – ее никто не опровергал и не подтверждал. Зря.

Все наглядно показал сам финал Bellator. За полминуты Федор не нанес ни одного удара и ни разу даже не намекнул на атаку. Наоборот – абсолютно раскрытый, апатичный и вялый Емельяненко тяжеловато двигался по клетке ровно до тех пор, пока не поймал сокрушительный джеб. Падение Императора выглядит завораживающе – его можно пересматривать очень долго:

Добивание, рассечение, нокаут – все произошло слишком быстро. Кажется, организм Федора действительно дал сбой, иначе совершенно непонятно, в чем заключался план Емельяненко. Бегать от Бэйдера? Сомнительно – тот моложе и активнее, все равно бы достал. Ждать партера? Тоже бред: поздний Федор явно предпочитает стойку.

Вероятно, полубольной Император верил в лаки-панч и не снялся лишь по одной причине – понимал, что второго шанса не будет. С одной стороны, правильное решение: 300 тысяч долларов гонорара – не та сумма, которой будешь разбрасываться. С другой стороны, катастрофа с Бэйдером – слишком грустный финиш, который навсегда испачкает славную биографию Федора.

Федор Емельяненко (twitter.com/BellatorMMA)Twitter

(Фото: официальный твиттер Bellator)

Он опередил время, но уже совершенно за ним не успевает. Обидно, что настоящего Императора теперь можно увидеть только на YouTube, да и то в посредственном качестве. Вдвойне печально, что достойный путь Емельяненко в турнире Bellator прервался именно так – без борьбы, интриги и хотя бы одного попадания по Бэйдеру. Втройне тоскливо, что умерли все надежды (хотя шансов и так было ничтожно мало) на появление Федора в UFC – после такого нокаута он там точно никому не нужен.

Пора завязывать. Последний Император – все равно великий боец, но его организм уже не готов ни к жестким нагрузкам, ни к молодым соперникам, ни к мощным ударам.

Эпоха Емельяненко окончательно прошла – жаль, что он остался без поясов, но дальше рубиться в клетке абсолютно бессмысленно, бесполезно и даже опасно. Напоследок можно найти мешка и провести полувыставочный бой, чтобы не уходить побежденным, но ни в каких турнирах и челленджах участвовать больше нельзя. Хватит.

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