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Ронда Роузи: «Я беременна? Оставьте меня и мои репродуктивные органы в покое!»

Роузи: «Я беременна? Оставьте меня и мои репродуктивные органы в покое!»
Eurosport

22 мин. назад

Ответ настоящей феминистки.

Экс-чемпионка UFC и действующий рестлер Ронда Роузи прокомментировала слухи о своей беременности.

«Честно говоря, я не знаю, почему кто-то думает, что у него есть право говорить о планах моей матки. Если бы я каждый раз отвечала на спекуляции по поводу моей матки, у меня не осталось бы свободного времени. Не считаю, что я должна реагировать на подобные вещи.

Это моя вагина и моя жизнь – держите свои спекуляции при себе. Оставьте меня и мои репродуктивные органы в покое!» – приводит слова Роузи BJ Penn.

  • Последний поединок в UFC Роузи провела в 2016 году, уступив Аманде Нуньес техническим нокаутом.
  • В настоящий момент Ронда является чемпионкой рестлинг-промоушена WWE.
  • По слухам, из-за предполагаемой беременности Роузи может приостановить карьеру в WWE.

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