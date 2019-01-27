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«Че, у Емели борода хрустальная?» Белорусский боец высмеял поражение Федора Емельяненко
Некрасивые слова.
Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский высмеял поражение Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.
«Ой, ***. Да ну *** [нафиг]. Ау, где вы, ****** [чертовы] эксперты? Че, у Емели борода хрустальная, а? Как так?» – написал Орловский в инстаграме.
- Емельяненко уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом на 35-й секунде поединка.
- Всего на счету Федора 38 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах.
- Орловский был чемпионом UFC в тяжелом весе в 2005-2006 годах.
Емельяненко улетел в чудовищный нокаут за 35 секунд. Это конец карьеры
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