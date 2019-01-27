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Новозеландский боец MMA спас человека от самоубийства

Новозеландский боец MMA спас человека от самоубийства
Eurosport

50 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Спортсмен проявил неравнодушие и сохранил мужчине жизнь.

Новозеландский боец смешанных единоборств Джесси Харрисон остановил человека, который хотел свести счеты с жизнью.

Как пишет Jiujitsutimes, Харрисон возвращался с вечерней тренировки на автомобиле, когда заметил брошенную машину и человека, намеревавшегося прыгнуть с моста. Спортсмен немедленно затормозил и поспешил к незнакомцу.

Джесси завязал разговор с мужчиной – оказалось, что он хочет совершить суицид, потому что у него нет семьи. Харрисон в противовес его словам заявил, что жизнь все равно стоит того, чтобы жить. Затем к бойцу присоединились еще 2 прохожих – и общими усилиями им удалось перетащить мужчину через перила.

«Это была не из тех попыток самоубийства, когда люди успокаиваются и остаются жить. Это был вопрос жизни и смерти. Безопасность этого человека зависела от того, насколько крепко мы его держали. Мы не могли рисковать ради его же безопасности», – сказал Джесси.

  • Харрисон выступает в смешанных единоборствах на любительском уровне.
  • На его счету 10 побед и 3 поражения.

(Фото: Facebook Джесси Харрисона )

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