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Тренер Емельяненко: «Думаю, Федор завершит карьеру»

Тренер Емельяненко: «Думаю, Федор завершит карьеру»
Eurosport

1 час назад

Пора.

Тренер Федора Емельяненко Питер Тейссе считает, что российский боец завершит карьеру после поражения от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator.

«Он пропустил левый хук, упал, Бейдер стал добивать и рефери остановил бой. Со здоровьем Федора все хорошо. Единственное – есть рассечение. Ему наложили девять швов.

Последний ли это бой Федора? Для меня в составе его команды – точно последний. Об этом я ему сообщил еще в Голландии. Что касается Федора, то, думаю, после этого боя он прекратит карьеру. Потому что у него есть проблемы с коленом, с плечом. Он был готов к бою только на 66 процентов», – приводит слова Тейссе «Спорт-Экспресс».

  • 42-летний Емельяненко уступил 35-летнему Брейдеру нокаутом в первом раунде.
  • Это поражение стало шестым для 42-летнего Емельяненко при 38 победах в смешанных единоборствах.

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