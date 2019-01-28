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Конор Макгрегор похвастался новой яхтой за 4 миллиона евро

Макгрегор похвастался новой яхтой за 4 миллиона евро
Eurosport

1 час назад

Живет красиво.

Ирландский боец Конор Магрегор оригинальным образом похвастался новой яхтой Prestige 750 в инстаграме.

Спортсмен выложил видео, где он листает каталог с изображением нового плавательного транспортного средства, которое было сделано специально по заказу Макгрегора.

  • Ориентировочность стоимость Prestige 750 – 4 миллиона долларов.
  • Яхта оснащена двумя палубами, четырьмя каютами и местом для отдыха.
  • Несмотря на поражение от Хабиба Нурмагомедова, Конор получил за тот титульный бой 3 млн долларов.
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