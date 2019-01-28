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Кадыров: «Не удивлен поражению Емельяненко. В последнее время он больше занимался политикой»

Кадыров: «Не удивлен поражению Емельяненко. В последнее время он больше занимался политикой»
Eurosport

1 час назад

Лидер Чечни пригласил Федора в клуб «Ахмат», чтобы восстановить форму.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поражение Федора Емельяненко в финальном поединке Гран-при Bellator.

«Я глубоко опечален поражением Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Но самое обидное, как легко он проиграл Райану Бейдеру из США. Оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя. Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Федор Емельяненко оказался не готовым к бою. Некогда грозный Последний Император выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного.

В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом. И в результате разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира. В том числе и меня! В этот трудный момент я хочу поддержать Федора Емельяненко и пригласить на сборы в РСК «Ахмат», на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени вместо того, чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам.

Но это в прошлом! А сегодня двери клуба «Ахмат» перед Федором Владимировичем открываются настежь! Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. А самое главное – через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне. Все-таки негоже человеку, который носит громкое имя Последний Император и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка. Федор Владимирович, нужно предпринимать меры не откладывая в долгий ящик. Клуб «Ахмат» готов пойти навстречу. Обращайтесь!» – написал Кадыров в телеграм-канале.

  • Поединок против Бейдера, возможно, стал последним в карьере Емельяненко.
  • Поражение в этом бою оказалось шестым для 42-летнего Емельяненко при 38 победах в смешанных единоборствах.

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