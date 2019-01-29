Турнир с боем Хабиб – Конор принес UFC рекордную выручку – 75,6 млн евро

Промоушен UFC опубликовал финансовые результаты турнира, на котором встретились представитель России Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор.

Общая выручка турнира UFC 229 составила 86,4 миллиона долларов (75,6 млн евро), что является новым рекордом промоушена. «Во время подготовки к UFC 229 я сказал, что это будет крупнейшее событие в истории UFC, и теперь у нас есть все цифры, подтверждающие это.

Бой Хабиба с Макгрегором побил наши рекорды не только по продаже платных трансляций по системе pay-per-view, по интересу в социальных сетях и глобальной аудитории, но и установил рекорд по экономическим показателям здесь, в Лас-Вегасе. Это не было бы возможно без поддержки сообщества Лас-Вегаса и преданных фанатов UFC, самых лучших в мире спорта», – отметил президент UFC Дэйна Уайт.

Турнир UFC 229 прошел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

В главном поединке вечера Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

Хабиб отстранен от боев на 9 месяцев, Конор – на 6

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