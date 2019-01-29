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Хабиб отстранен от боев на 9 месяцев, Конор – на 6
Спортсмены понесли суровое наказание за потасовку после UFC 229.
В Неваде (США) прошло слушание Атлетической комиссии по делу о потасовке после турнира UFC 229, который состоялся 6 октября 2018 года.
Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова оштрафовали на 500 тысяч долларов и отстранили от боев на 9 месяцев. Соперник Хабиба – Конор Макгрегор – получил 50 тысяч долларов штрафа и отстранение от боев на 6 месяцев.
- Брата Хабиба Абубакара и его спарринг-партнера Зубайру Тухугова отстранили на год, выписав каждому из них по штрафу в размере 25 тысяч долларов.
- Сроки дисквалификаций отсчитываются с 6 октября.
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