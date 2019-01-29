Хабиб Нурмагомедов – об отстранении на 9 месяцев: «Политика – навсегда»

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение Атлетической комиссии Невады отстранить его от боев на 9 месяцев и оштрафовать на 500 тысяч долларов.

«Политика – навсегда», – написал Нурмагомедов в твиттере.

«Я не думаю, что это справедливо. Хабиб получил штраф 500 тысяч, а Конор – 50? Это какая-то чепуха», – заявил агент Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

Хабиб стал зачинщиком потасовки с командой ирландца Конора Макгрегора после их поединка на турнире UFC 229.

Макгрегор, в свою очередь, был оштрафован на 50 тысяч долларов и получил шестимесячный бан.

Турнир с боем Хабиб – Конор принес UFC рекордную выручку – 75,6 млн евро

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